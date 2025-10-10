DAX24.669 +0,2%Est505.638 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,73 +1,2%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.886 -0,4%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,86 -0,6%Gold3.965 -0,3%
Mangelhafter Kinderschutz: EU ermittelt gegen US-Plattformen

10.10.25 09:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
209,30 EUR 0,55 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
219,40 EUR -0,45 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BRÜSSEL/HORSENS (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission verdächtigt Apple, Snapchat sowie Google (Alphabet C (ex Google)) und YouTube, Kinder auf ihren Plattformen nicht genug zu schützen. Die Brüsseler Behörde verlange von den Tech-Konzernen daher nun Auskünfte zu ihren Sicherheitsvorkehrungen, sagte die zuständige Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen./tre/DP/mis

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

