DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.897 +0,1%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1580 +0,5%Öl62,55 -1,3%Gold4.130 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie fester: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen Lufthansa-Aktie fester: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Dienstagabend ins Plus

25.11.25 20:23 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Dienstagabend ins Plus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 322,70 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
278,65 EUR 1,65 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 322,70 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 328,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 326,24 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.835.621 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 328,81 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,89 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit Abgaben von 56,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,557 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 292,20 USD angegeben.

Am 29.10.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 2,12 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102,55 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 88,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 03.02.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,58 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie zwischen KI-Explosion, Buffett-Einstieg & starken Zahlen

Meta-Aktie im Blick: Kausale Beweise für psychische Schäden vertuscht?

NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.10.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen