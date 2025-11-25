Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Dienstagabend ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 322,70 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 322,70 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 328,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 326,24 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.835.621 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 328,81 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,89 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit Abgaben von 56,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,557 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 292,20 USD angegeben.

Am 29.10.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 2,12 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102,55 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 88,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 03.02.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,58 USD je Aktie belaufen.

