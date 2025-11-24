DAX23.276 +0,8%Est505.543 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.665 +1,8%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1522 +0,1%Öl62,43 -0,1%Gold4.090 +0,6%
Aktienkurs aktuell

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag stark gefragt

24.11.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 316,67 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 316,67 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 317,75 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 310,81 USD. Bisher wurden heute 5.236.088 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 24.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 317,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 0,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 125,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,541 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 292,20 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 102,55 Mrd. USD gegenüber 88,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,58 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

