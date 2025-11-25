Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Nachmittag Boden gut

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 323,38 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 323,38 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 327,34 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 326,24 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.043.667 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 327,34 USD. Dieser Kurs wurde am 25.11.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,22 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,53 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,54 Prozent.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,557 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 292,20 USD.

Am 29.10.2025 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 102,55 Mrd. USD gegenüber 88,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,58 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie zwischen KI-Explosion, Buffett-Einstieg & starken Zahlen

Meta-Aktie im Blick: Kausale Beweise für psychische Schäden vertuscht?

NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025