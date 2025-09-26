GoPro Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von GoPro

Blick auf GoPro-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,6 Prozent auf 2,14 USD abwärts.

Der GoPro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:03 Uhr verlor das Papier 6,6 Prozent auf 2,14 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 2,12 USD. Bei 2,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 743.981 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Mit Abgaben von 81,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 152,64 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 186,22 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor