Grenke-Aktie vor Ausbruch?

Der Leasingspezialist Grenke aus Baden-Baden hat 2022 deutlich mehr Neugeschäft gemacht. Das Volumen des Leasingneugeschäfts kletterte um fast 40 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro. Damit erreichte das im SDAX notierte Unternehmen das obere Ende der im Oktober angehobenen Prognosespanne von 2,1 Mrd. Euro bis 2,3 Mrd. Euro. Die Marge ging um eineinhalb Prozentpunkte auf 16,1 Prozent zurück.

Grenke fokussiert sich seit einiger Zeit wieder stärker auf Verträge mit größerem Volumen. Diese sind in der Regel nicht so profitabel. Im vierten Quartal stieg das Leasingneugeschäft um 24,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 647,0 Mio. Euro. Es war das fünfte Quartal in Folge, dass der Leasingspezialist ein deutlich zweistelliges Wachstum erzielte. Mit einem Anteil von 27,2 Prozent am Leasingneugeschäft war Westeuropa (ohne DACH) mit 176,1 Mio. Euro die größte Region.

Das stärkste Wachstum verzeichnete Nord-/Osteuropa mit 45,3 Prozent und einem Volumen von 124,4 Mio. Euro. Besonders positiv entwickelten sich hier Großbritannien und Finnland. Hier stieg das Neugeschäft um 68,5 Prozent beziehungsweise 41,3 Prozent.

Sebastian Hirsch, Interim-CEO und CFO erklärte: Auch im vierten Quartal sei es wichtig gewesen, dem extrem dynamischen Zinsanstieg zu trotzen. Auch wenn diese Umstände voraussichtlich noch einige Monate anhielten, könnte Grenke mit seiner klaren Positionierung und seinem Know-how im Small-Ticket-Leasing weiterhin agil und flexibel agieren.

Grenke-Aktie testet Widerstand

Die Aktie von Grenke kletterte zuletzt deutlich nach oben, unterstützt von einem steigenden MACD (Momentum). Der Abwärtstrend konnte teilweise gebrochen werden, allerdings ist die Abwärtstrendlinie seit Ende 2021 noch intakt, wird aktuell bei rund 23 Euro aber getestet. Dort verläuft auch die 200-Tagelinie (rot). Die nächste Unterstützung liegt bei rund 19 Euro.

