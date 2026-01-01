DAX25.280 ±-0,0%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -1,6%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.312 ±-0,0%Euro1,1624 -0,2%Öl63,74 -2,5%Gold4.613 -0,3%
Griechenland bekommt von Frankreich gekaufte Fregatte

15.01.26 13:30 Uhr

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland hat die erste von vier hochmodernen, jeweils rund eine Milliarde Euro teuren Fregatten empfangen, die Athen von Frankreich gekauft hat. "Es ist ein weiterer Schritt, damit die Abschreckungsfähigkeit des Landes von niemandem infrage gestellt wird", sagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bei dem Festakt zum Empfang des Kriegsschiffes, der vom griechischen Fernsehen übertragen wurde.

Die Anschaffung der Schiffe des Typs Belharra ist Teil des großen Rüstungsprogramms des Landes: Bis 2036 will Athen 25 Milliarden Euro in neue Waffensysteme, Schiffe, Kampfjets und moderne Verteidigungstechnologien stecken. Dafür wird auch das EU-Rüstungsprogramm Safe genutzt. Geplant sind unter anderem die Anschaffung von 20 amerikanischen F-35-Tarnkappenjets sowie der Kauf neuer israelischer Luftabwehrsysteme.

Keine Kritik an den hohen Ausgaben

Obwohl sich das Land nach der schweren Finanzkrise von 2010 bis 2018 immer noch im Aufbau befindet, werden die hohen Militärausgaben weder von politischen Parteien noch von der Bevölkerung kritisiert. Hintergrund sind die seit Jahrzehnten schwelenden Konflikte mit dem Nachbarn Türkei. Zwischen den zwei Nato-Mitgliedern kommt es immer wieder zu starken Spannungen bis kurz vor der bewaffneten Auseinandersetzung. Es geht dabei unter anderem um Hoheitsrechte in der Ägäis und Rohstoffe wie Erdgas im Mittelmeer.

Grönland als Vergleich

Die aktuelle internationale Lage bestärke die konservative Regierung in ihrem Vorhaben, heißt es aus Militärkreisen: Der Konflikt um Grönland zeige, dass eine Nato-Mitgliedschaft nicht automatisch vor Aggressionen eines anderen Nato-Partners schütze. Aber auch der Krieg in der Ukraine und die Instabilität im Nahen Osten werden als Gründe für die massive Aufrüstung angeführt./tt/DP/mis