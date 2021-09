Valneva-Aktie -42%: Großbritannien storniert Vertrag

Aktien in diesem Artikel Valneva 12,63 EUR

-36,79% Charts

News

Analysen

Bekannt wurde, dass die britische Regierung einen Liefervertrag für den derzeit in Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff storniert hat. Im Handel an der EURONEXT in Paris sackt der Kurs zeitweise um 42,32 Prozent auf 11,49 Euro ab.

An der Pariser Euronext-Börse haben die Aktien ihre Hauptnotiz, dort hatten sie am Freitag schon mehr als fünf Prozent verloren. Den Aktien droht nun der Verlust eines Großteils der zuletzt erzielten Gewinne. In der Spitze hatte sich der Kurs binnen eines Monats mehr als verdoppelt. Bei 25 Euro war die Rally zum Monatswechsel dann aber vorerst zu Ende.

Laut Händlern ist es ein herber Schlag für die Bemühungen der Franzosen, eine weitere Alternative zu den bereits zugelassenen Impfstoffen zu schaffen. Valneva setzt bei seinem COVID-19-Impfstoffkandidaten auf die klassische Herangehensweise mit einem inaktiven Virus. Das Unternehmen teilte mit, es bestreite den Vorwurf der britischen Regierung, dass es gegen seine Verpflichtungen aus der Vereinbarung verstoße.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Valneva SE