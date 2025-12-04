DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 -1,7%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.857 -0,5%Euro1,1655 -0,2%Öl62,99 +0,4%Gold4.186 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf -- SAP-Rivale Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig
Top News
Neuer Erholungsversuch voraus: DAX im Donnerstagshandel mit Gewinnen erwartet Neuer Erholungsversuch voraus: DAX im Donnerstagshandel mit Gewinnen erwartet
Salesforce-Aktie hebt ab: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig Salesforce-Aktie hebt ab: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Grüne: Kritik an Weimer bleibt

04.12.25 06:32 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen verlangen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer weitere Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte. "Wolfram Weimer kann sich nicht weiter hinter der Behauptung verschanzen, Ziel einer rechtsextremen Kampagne zu sein", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Misbah Khan der Deutschen Presse-Agentur. Zwar agiere die AfD tatsächlich destruktiv. Doch damit verschwinde sachliche Kritik an dem Beauftragten für Kultur und Medien nicht. "Sie bleibt bestehen".

Wer­bung

Khan sagte, Weimer selbst und auch Bundeskanzler Friedrich Merz stünden in der Pflicht, "sämtliche ungeklärten Punkte zu Interessenkonflikten, Einflussnahmen und Transparenzdefiziten umfassend und nachvollziehbar aufzuarbeiten". Bestehe auch nur der geringste Verdacht, ein Kabinettsmitglied könnte sein Amt zugunsten privater Geschäftsinteressen nutzen, "ist das ein ernstes Problem, dem sich der Kanzler unweigerlich annehmen muss".

Die AfD will heute im Bundestag einen Antrag auf Weimers Entlassung debattieren. Weimer hatte der AfD eine "aggressive Kampagne" vorgehalten "gegen einen bürgerlichen Kulturpolitiker, der sie inhaltlich angreift".

Hintergrund sind kritische Berichte über die 2012 von Weimer gegründete Weimer Media Group und deren Ludwig-Erhard-Gipfel. Demnach soll der Veranstalter Teilnahmepakete für mehrere Zehntausend Euro anbieten und mit möglichem "Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger" werben.

Wer­bung

Weimer hatte Funktionen und Stimmrechte im Verlag mit Eintritt in die Regierung abgegeben. Zuletzt kündigte er an, seine Unternehmensanteile von 50 Prozent einem Treuhänder zu übergeben. Die andere Hälfte der Firma gehört seiner Frau./vsr/DP/zb