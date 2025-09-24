Guaranty Trust: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Guaranty Trust äußerte sich am 23.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 340,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guaranty Trust 388,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net