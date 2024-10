Marktbericht

Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

17.10.24 22:33 Uhr

Am Donnerstag legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Wer­bung

Am Donnerstag schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 20.190,42 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,998 Prozent auf 20.375,29 Punkte an der Kurstafel, nach 20.174,05 Punkten am Vortag. Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20.186,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20.377,65 Einheiten. NASDAQ 100 seit Beginn Jahr Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,862 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 17.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19.432,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19.799,14 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.10.2023, den Wert von 15.122,01 Punkten. Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 22,04 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 20.690,97 Punkte. Bei 16.249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief. NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Broadcom (+ 2,66 Prozent auf 181,53 USD), Micron Technology (+ 2,57 Prozent auf 112,05 USD), ASML (+ 2,50 Prozent auf 700,60 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,36 Prozent auf 498,73 USD) und Zoom Video Communications (+ 1,84 Prozent auf 70,20 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Lucid (-17,99 Prozent auf 2,69 USD), CSX (-6,71 Prozent auf 33,09 USD), Moderna (-4,59 Prozent auf 54,82 USD), JDcom (-4,17 Prozent auf 38,85 USD) und Lululemon Athletica (-3,57 Prozent auf 283,71 USD). Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100 Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 55.148.591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,277 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus. Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 8,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,61 Prozent die höchste Dividendenrendite. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com