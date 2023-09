Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Index-Performance

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsende.

Am Donnerstag legte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,84 Prozent auf 14.702,77 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,337 Prozent leichter bei 14.530,96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14.580,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14.787,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14.510,17 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,273 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15.052,46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.06.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14.964,57 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 28.09.2022, einen Stand von 11.493,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 35,35 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15.932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.696,42 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Sirius XM (+ 14,99 Prozent auf 4,68 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,78 Prozent auf 102,76 USD), DexCom (+ 3,66 Prozent auf 95,46 USD), Synopsys (+ 3,13 Prozent auf 460,71 USD) und Marriott (+ 2,92 Prozent auf 199,55 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Workday A (-8,49 Prozent auf 211,22 USD), Micron Technology (-4,41 Prozent auf 65,20 USD), Warner Bros Discovery (-3,08 Prozent auf 10,69 USD), Exelon (-2,37 Prozent auf 37,88 USD) und American Electric Power (-1,57 Prozent auf 74,67 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 13.993.479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,562 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net