Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen nachmittags zu

Index im Fokus

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 19:59 Uhr via NASDAQ 2,21 Prozent fester bei 15.956,10 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,34 Prozent auf 15.821,34 Punkte an der Kurstafel, nach 15.611,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15.981,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15.770,72 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.03.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16.315,70 Punkte. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 15.455,36 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 26.04.2023, mit 11.854,35 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,06 Prozent zu. Bei 16.538,86 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief beträgt hingegen 14.477,57 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Exponent (+ 20,82 Prozent auf 96,27 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 10,22 Prozent auf 171,95 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9,94 Prozent auf 173,65 USD), Geron (+ 6,88 Prozent auf 3,81 USD) und NVIDIA (+ 6,38 Prozent auf 879,01 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Escalon Medical (-16,67 Prozent auf 0,20 USD), Intel (-9,76 Prozent auf 31,69 USD), DexCom (-7,83 Prozent auf 127,21 USD), AmeriServ Financial (-6,09 Prozent auf 2,62 USD) und Old Dominion Freight Line (-5,79 Prozent auf 185,28 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 16.553.897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,831 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 21,39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net