Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 gewinnt heute an Fahrt.

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,94 Prozent fester bei 5.195,61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 43,911 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,246 Prozent stärker bei 5.159,89 Punkten, nach 5.147,21 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5.157,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5.222,18 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 1,19 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5.078,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 4.697,24 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 05.04.2023, einen Stand von 4.090,38 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,55 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5.264,85 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.682,11 Zähler.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell First Republic Bank (+ 62,22 Prozent auf 0,07 USD), Newmont Mining (+ 4,85 Prozent auf 39,55 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (+ 4,57 Prozent auf 154,13 USD), DexCom (+ 3,79 Prozent auf 138,40 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,55 Prozent auf 171,71 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Enphase Energy (-4,91 Prozent auf 114,85 USD), Paramount Global (-2,75 Prozent auf 12,03 USD), Tesla (-2,73 Prozent auf 166,44 USD), Advance Auto Parts (-2,49 Prozent auf 77,29 USD) und Intel (-2,19 Prozent auf 38,86 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 17.224.730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,884 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 266,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

