Gute Stimmung in New York: S&P 500 mit Zuschlägen

Index-Bewegung

Der S&P 500 bewegt sich heute kaum.

Am Freitag notiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,02 Prozent höher bei 6.116,21 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 52,351 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,039 Prozent auf 6.117,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6.115,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.111,27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.127,47 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1,15 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.01.2025, stand der S&P 500 noch bei 5.842,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.949,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.02.2024, stand der S&P 500 noch bei 5.000,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 4,22 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.128,18 Punkten. Bei 5.773,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Airbnb (+ 13,82 Prozent auf 160,53 USD), Leggett Platt (+ 11,80 Prozent auf 11,18 USD), West Pharmaceutical Services (+ 11,48 Prozent auf 221,96 USD), Super Micro Computer (+ 10,48 Prozent auf 46,71 USD) und Wynn Resorts (+ 9,87 Prozent auf 88,41 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil DaVita HealthCare Partners (-12,42 Prozent auf 155,07 USD), Applied Materials (-6,64 Prozent auf 172,03 USD), Ingersoll Rand (-5,65 Prozent auf 87,32 USD), Palo Alto Networks (-5,04 Prozent auf 191,70 USD) und Motorola Solutions (-4,72 Prozent auf 444,03 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27.887.889 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,463 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net