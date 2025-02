Trump bringt neue Zölle auf den Weg: DAX dürfte Rekordjagd pausieren -- Asiens Börsen uneins - Hongkong kräftig im Plus -- United Internet-Ergebnis von 1&1 gedrückt -- Coinbase-Gewinn explodiert

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Rekordjagd am Freitag zunächst pausieren. Der DAX hatte es am Vortag bei 22.624,57 Zählern erstmals über 22.600 Punkte und damit eine wichtige Marke geschafft. Aus dem Handel verabschiedete er sich letztlich 2,09 Prozent stärker bei 22.612,02 Zählern.

Der TecDAX ging 0,61 Prozent stärker bei 3.856,68 Stellen aus dem Geschäft. Nach dem jüngsten Rekordlauf dürfte der DAX am Freitag zunächst etwas nachgeben - vorbörslich deutet sich ein tieferer Start an. In der laufenden Woche legte der DAX im Zuge seiner Rekordrally zeitweise fast vier Prozent zu. Die jüngste Beschleunigung kam durch Hoffnungen auf Ukraine-Verhandlungen, ausgelöst durch ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin . Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners warnt jedoch vor einer möglichen Korrektur. Aus markttechnischer Sicht sei die Rally inzwischen stark überhitzt: Der Relative Strength Index (RSI) auf 40-Tage-Basis habe ein Niveau erreicht, das seit 2007 nur dreimal vorgekommen sei - jeweils mit anschließenden Rücksetzern. Auch der EuroStoxx 50 sei gemessen am Kurs-Buchwert-Verhältnis so hoch bewertet wie zuletzt vor der Finanzkrise 2007. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften schwächer in den Freitagshandel starten. Der EURO STOXX 50 hatte noch am Vortag 1,72 Prozent auf 5.498,80 Punkte gewonnen. Der jüngste Zoll-Vorstoß von US-Präsident Donald Trump wird von Investoren überwiegend positiv aufgenommen. Da künftig individuelle Verhandlungen mit einzelnen Ländern stattfinden sollen, rechnen Marktteilnehmer mit geringeren wirtschaftlichen Belastungen. Am Wochenende rückt die Münchner Sicherheitskonferenz in den Fokus. Zudem rückt die anstehende Wahl in Deutschland näher. Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass eine Zweierkoalition als mögliche Regierungsoption realistisch erscheint. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Indizes zeigten sich am Donnerstag höher. Der Dow Jones schloß mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 44.711,49 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich 1,50 Prozent höher bei 19.945,64 Zählern in den Feierabend. Nachdem die am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreisdaten auf eine weiterhin hohe Inflation hindeuteten und die Erwartungen an Zinssenkungen dämpften, sind auch die Erzeugerpreise insgesamt etwas stärker gestiegen als erwartet. Dies habe jedoch niemanden mehr überrascht, so die Einschätzung aus dem Handel.

Kaum Unterstützung ergibt sich aus der Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Putin vereinbart hat, über einen Frieden in der Ukraine zu verhandeln - allerdings unter Zugeständnissen an Russland. Sollte Russland gestärkt aus einer möglichen Friedensvereinbarung hervorgehen, könnte dies dazu führen, dass sich besonders die europäischen Staaten in unmittelbarer Nähe zu Russland weniger sicher fühlen, so die Einschätzung der Citigroup laut Dow Jones Newswires. Im späten Handel nahmen die Börsen zusätzlich Fahrt auf, als US-Präsident Donald Trump eine neue Runde weitreichender Zölle auf den Weg brachte. Es handle sich um wechselseitige Zölle auf Waren aus diversen Ländern, teilte der Republikaner mit und unterschrieb eine entsprechende Anordnung. Die Details sollen demnach innerhalb der kommenden Monate ausgearbeitet werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken