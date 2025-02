Ölpreise unter Druck

Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gefallen. Im Vergleich zum Vortag fielen die Verluste aber geringer aus.

Werte in diesem Artikel

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 74,17 US-Dollar. Das sind 1,01 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im März fiel um 1,02 Dollar auf 70,35 Dollar.

Zur Wochenmitte waren die Ölpreise noch deutlich stärker gefallen, nachdem die Ölreserven in den USA höher als erwartet ausgefallen waren. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee war am Mittwoch etwa zwei Dollar je Barrel gesunken.

Eine neue Prognose der Internationale Energieagentur (IEA) konnte den Ölpreisen keinen Auftrieb verleihen. Der Interessenverband der Industriestaaten hat die Erwartung an einen Überschuss an Rohöl auf dem Weltmarkt unter anderem wegen einer stärkeren Nachfrage aus Asien erneut gesenkt.

Wie aus dem am Donnerstag in Paris veröffentlichten Monatsbericht hervorgeht, dürfte der Überschuss in diesem Jahr bei durchschnittlich 450.000 Barrel pro Tag liegen. Der Interessenverband von Industriestaaten hat damit innerhalb von zwei Monaten die Überschussprognose um etwa 50 Prozent zusammengestrichen.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)