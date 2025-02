Super-GAU

Im Jahr 2013 entsorgte der IT-Ingenieur James Howells aus Wales versehentlich eine Festplatte mit 8.000 Bitcoin. Heute beläuft sich der Wert dieser digitalen Währung auf rund 750 Millionen US-Dollar. Trotz jahrelanger Bemühungen, die Festplatte auf einer Mülldeponie zu bergen, wurde seine Klage gegen die Stadt Newport abgewiesen.

• 2013 wurde eine Festplatte mit 8.000 Bitcoin versehentlich entsorgt

• Der heutige Wert der Festplatte beträgt rund 750 Millionen US-Dollar

• Der High Court wies die Klage zur Genehmigung der Suche ab



Ein teurer Fehler: Wie es zum Verlust kam

James Howells begann 2009 mit dem Mining von Bitcoins, zu einer Zeit, als die Kryptowährung noch weitgehend unbekannt war und einen geringen Marktwert hatte. Auf einer Festplatte speicherte er 8.000 Bitcoin, die er in den Jahren darauf fast vergessen hatte. Im Jahr 2013 unterlief ihm ein folgenschwerer Fehler, Howells entsorgte die Festplatte irrtümlich zusammen mit anderem Elektroschrott. Laut BTC-Echo landete die Festplatte auf der städtischen Mülldeponie von Newport, wo sie sich bis heute befinden soll.

Zum Zeitpunkt des Verlusts war Bitcoin noch nicht annähernd so viel wert wie heute. Erst in den Jahren darauf, als der Kurs der Kryptowährung rasant anstieg, wurde Howells das volle Ausmaß seines Fehlers bewusst. Die 8.000 Bitcoin, die damals nur wenige tausend Dollar wert waren, repräsentieren heute ein Vermögen in dreistelliger Millionenhöhe.

Vergebliche Bergungsversuche

Seit dem Verlust der Festplatte versuchte James Howells wiederholt, die Stadt Newport von einer Suchaktion auf der Deponie zu überzeugen. Wie Puls24 berichtet, schlug Howells vor, die Kosten für die Bergung vollständig zu übernehmen. Er plante zudem, den Fund durch modernste Technologien wie Künstliche Intelligenz und Roboter zu unterstützen.

Howells versprach, Teile des gefundenen Bitcoin-Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden, darunter Projekte zur Förderung der Digitalisierung in Newport. Trotz dieser Angebote blieb die Stadt Newport bei ihrer Haltung. Die Behörden argumentierten, dass die Suche nicht nur mit enormen Kosten verbunden sei, sondern auch erhebliche Umwelt- und Sicherheitsrisiken berge. Wie The Sun berichtete, hätte eine Bergung die Deponie über Monate stillgelegt und keine Garantie auf Erfolg geboten. Die Entsorgung auf einer städtischen Mülldeponie macht die Suche besonders kompliziert. Über die Jahre wurden tonnenweise Abfall auf die Deponie geschichtet, und die exakte Position der Festplatte konnte nie ermittelt werden.

Das Gerichtsurteil: Eine endgültige Niederlage

Der Fall von James Howells nahm vor kurzem ein endgültiges Ende. Das High Court in Cardiff unter Richter Keyser entschied, das Verfahren nicht zuzulassen. Laut dem Gericht fehlten dem Anliegen jegliche Erfolgsaussichten. Eine Bergung der Festplatte auf der Mülldeponie wurde als zu riskant eingestuft, so der offizielle Gerichtsentscheid. Die Begründung des Gerichts stützt sich auf das britische Gesetz zur Kontrolle der Umweltverschmutzung von 1974, das strenge Vorschriften für den Umgang mit Müll und potenziellen Gefahren für die öffentliche Gesundheit vorsieht.





Richter Keyser stellte klar, dass eine Ausgrabung schädliche Substanzen freisetzen und die Gesundheit der Anwohner gefährden könnte. Das Urteil führte aus, dass "potenziell schwerwiegende Risiken bestehen, die Fragen der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt aufwerfen".

