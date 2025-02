Kryptokurse am Donnerstagnachmittag

Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin -2,20 Prozent auf 95.657,88 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 97.806,84 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -3,46 Prozent auf 330,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 342,83 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -3,53 Prozent auf 2.636,36 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.732,90 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Litecoin bei 121,94 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (122,00 US-Dollar).

Nach 2,470 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Donnerstagnachmittag um -1,09 Prozent auf 2,443 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet Cardano um 17:10 ab. Es geht -0,91 Prozent auf 0,7903 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,7976 US-Dollar stand.

Zudem gibt Monero nach. Um -0,64 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 225,65 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 227,10 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird IOTA bei 0,2350 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -4,94 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2472 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0069 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0066 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3326 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,3273 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0222 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben fällt Dash um -2,04 Prozent auf 27,34 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 27,91 US-Dollar.

Daneben fällt NEO um -2,99 Prozent auf 11,26 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 11,61 US-Dollar.

