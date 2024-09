Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

S&P 500-Marktbericht

Der S&P 500 verzeichnete zum Handelsschluss Kursgewinne.

Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,40 Prozent fester bei 5.745,37 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 46,864 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,752 Prozent stärker bei 5.765,32 Punkten, nach 5.722,26 Punkten am Vortag.

Bei 5.767,37 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.721,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,586 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.616,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.06.2024, wurde der S&P 500 mit 5.477,90 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.09.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4.273,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 21,14 Prozent aufwärts. Bei 5.767,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4.682,11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 14,73 Prozent auf 109,88 USD), Estée Lauder Companies (+ 10,01 Prozent auf 100,78 USD), Albemarle (+ 9,92 Prozent auf 95,17 USD), United Airlines (+ 8,76 Prozent auf 58,85 USD) und Wynn Resorts (+ 8,20 Prozent auf 91,03 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Super Micro Computer (-12,17 Prozent auf 402,40 USD), Diamondback Energy (-6,46 Prozent auf 168,86 USD), ONEOK (-5,85 Prozent auf 89,15 USD), APA (-5,78 Prozent auf 23,15 USD) und Devon Energy (-4,85 Prozent auf 37,87 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 54.283.631 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,099 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

