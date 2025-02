Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen

Index-Performance

Der S&P 500 machte letztendlich Gewinne.

Der S&P 500 gewann im NYSE-Handel zum Handelsschluss 0,24 Prozent auf 6.144,15 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 52,985 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,220 Prozent leichter bei 6.116,07 Punkten in den Handel, nach 6.129,58 Punkten am Vortag.

Bei 6.111,15 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.147,43 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, betrug der S&P 500-Kurs 5.996,66 Punkte. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 19.11.2024, den Stand von 5.916,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der S&P 500 auf 5.005,57 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 4,70 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.147,43 Punkten. Bei 5.773,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Microchip Technology (+ 9,90 Prozent auf 63,59 USD), Analog Devices (+ 9,74 Prozent auf 241,66 USD), Super Micro Computer (+ 7,97 Prozent auf 60,25 USD), Devon Energy (+ 7,71 Prozent auf 37,57 USD) und NXP Semiconductors (+ 7,31 Prozent auf 245,58 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Celanese (-21,46 Prozent auf 54,91 USD), Palantir (-10,08 Prozent auf 112,06 USD), Cadence Design Systems (-8,78 Prozent auf 274,04 USD), Intel (-6,10 Prozent auf 25,72 USD) und International Flavors Fragrances (-5,16 Prozent auf 81,99 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Super Micro Computer-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 56.639.934 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,514 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

