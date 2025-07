Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir steigt am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 131,51 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 131,51 USD zu. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 133,60 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,32 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 2.487.520 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 148,22 USD. Dieser Kurs wurde am 27.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 83,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 05.05.2025 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 883,86 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 634,34 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Palantir am 11.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2025 0,581 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

