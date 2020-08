Varta-Aktie nachbörslich weit im Plus: Varta erhöht Prognose

Der im MDAX und TecDAX notierte Konzern will zudem mehr Geld für Investitionen ausgeben.

Der Umsatz soll 2020 nun, einschließlich der erstmalig konsolidierten Varta Consumer, 810 bis 830 Millionen Euro erreichen, das entspricht einem Umsatzwachstum zwischen 123 und 129 Prozent zum Vorjahr. Das bereinigte EBITDA soll in der Spanne von 210 bis 215 Millionen Euro liegen, was einem Anstieg um 115 bis 121 Prozent entspricht. Bislang hatte Varta einen Konzernumsatz zwischen 780 und 800 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA zwischen 175 und 185 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Für die geplante Erweiterung der Produktionskapazitäten von bisher 200 Millionen Zellen pro Jahr auf 300 Millionen Zellen jährlich bis Ende 2021 erhöht Varta die prognostizierten Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) für 2020 von bisher 300 bis 330 Millionen Euro auf 320 bis 360 Millionen Euro.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die Varta-Aktie zwischenzeitlich 5,71 Prozent auf 125,90 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com