Zugriff auf Adressbücher & Co: Unverschlüsselte Speicherung von Fahrzeugdaten in Teslas Model S, Model X und Model 3?

Fahrzeuge von Tesla speichern eine Vielzahl von Kundendaten. Was im Falle von Unfällen zur Klärung des Unfallhergangs oder der Schuldfrage durchaus nützlich ist, kann auf der anderen Seite ungewollt zum Datensupergau werden, denn Tesla S, Tesla X und auch der Model 3 speichern auch persönliche Fahrerdaten.

Zugriff auf zahlreiche unverschlüsselte Daten

Wie "GreenTheOnly" und "Theo", zwei Sicherheitsforscher, die sich selbst als "White-Hat-Hacker" bezeichnen, gegenüber CNBC erklärten, würde in Tesla-Fahrzeugen alles gespeichert, was die Fahrer freiwillig übermittelt haben. Zudem kämen noch jede Menge anderer Informationen, die von den Fahrzeugen generiert werden, einschließlich Video-, Standort- und Navigationsdaten, die genau zeigen, was vor einem Unfall passiert ist.

Die Krux daran: Die Dateien seien unverschlüsselt abgelegt, es sei ihm gelungen, Videos, Telefonbücher, Kalenderelemente und andere Daten aus alten Tesla-Fahrzeugen zu extrahieren, zitiert CNBC "GreenTheOnly".

Den Angaben zufolge hätten die beiden Hacker Ende 2018 ein Model 3-Unfallfahrzeug erworben. Die Auswertung des Bordcomputers habe sowohl den vorherigen Besitzer - eine Baufirma nahe Boston - preisgegeben, darüber hinaus hätten die Sicherheitsforscher zahlreiche weitere teils sicherheitsrelevante Informationen erhalten. Neben der Tatsache, dass insgesamt 17 Mobiltelefone rund 170 Mal mit dem Fahrzeug gekoppelt wurden, erhielten die Hacker auch Zugriff auf elf Adressbücher. Zudem konnten sie 70 Adressen sicherstellen, an denen der Tesla geparkt worden war - auch Privatadressen seien darunter gewesen.

Auch unfallrelevante Daten konnten die neuen Besitzer ohne Probleme auslesen: Eine Videodatei war ebenso aufzufinden, wie Daten zum Zeitpunkt und Ort des Unfalls. Zudem sei unmittelbar vor dem Crash ein Anruf eingegangen - zu diesem Zeitpunkt sei das Smartphone eines Verwandten des Baufirma-Chefs mit dem Tesla verbunden gewesen.

Automatischer Reset wird nicht vorgenommen

Die Vielzahl der gespeicherten Daten, insbesondere aber die Tatsache, dass diese unverschlüsselt zur Verfügung standen, lassen Zweifel an der Datenschutzpolitik von Tesla aufkommen. Ein Tesla-Sprecher erklärte diesbezüglich: "Tesla bietet bereits Optionen an, mit denen Kunden die in ihrem Fahrzeug gespeicherten persönlichen Daten schützen können, darunter eine Option zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, um persönliche Daten zu löschen und benutzerdefinierte Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen", wird der Verantwortliche von CNBC zitiert. Man sei stets bemüht, die richtige Balance zwischen technischen Fahrzeuganforderungen und der Privatsphäre der Kunden zu finden und zu verbessern, heißt es weiter.

Konkret bedeutet dies: Kunden müssen selbst tätig werden, wenn sie ihre Daten vom Bordcomputer löschen wollen - auch im Falle eines Unfalls mit Totalschaden, bei dem sie möglicherweise im Anschluss keinen oder nur erschwerten Zugriff auf das Fahrzeug haben.



