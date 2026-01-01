DAX24.555 +1,0%Est505.964 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,85 +1,4%Nas23.533 -0,6%Bitcoin69.769 -1,3%Euro1,1899 -0,6%Öl70,84 ±-0,0%Gold5.052 -6,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street tiefer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
Bayer-Aktie trotzdem leicht im Plus: Rückenwind durch positive Empfehlung für Finerenon Bayer-Aktie trotzdem leicht im Plus: Rückenwind durch positive Empfehlung für Finerenon
Rheinmetall erhält Handgranaten-Auftrag aus den Niederlanden - Aktie dennoch im Minus Rheinmetall erhält Handgranaten-Auftrag aus den Niederlanden - Aktie dennoch im Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hamburg stellt sich gegen Söder-Vorstoß zum Finanzausgleich

30.01.26 15:44 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs rot-grüner Senat lehnt den Vorstoß zur Neuordnung der Finanzbeziehungen der Bundesländer strikt ab. "Als Zahlerland im Länderfinanzausgleich sagen wir deutlich: Wir stehen zum Länderfinanzausgleich, wir halten uns an getroffene Vereinbarungen", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Hamburg bleibe solidarisch im Länderverbund.

Wer­bung

Dressel: Parteipolitisch motivierter Vorstoß

"Dieser parteipolitisch motivierte Vorstoß heute ist ebenso abseitig wie die vom Freistaat Bayern - zufällig vor der Landtagswahl gestartete - Klage gegen den von ihm selbst mit beschlossenen Länderfinanzausgleich", sagte Dressel. Solche Angriffe machten sachgerechte Reformen immer schwieriger.

Die Erbschaftsteuer müsse reformiert werden, Ausnahmen müssten reduziert werden. Aber eine Regionalisierung sollte es nicht geben, betonte Dressel. "Ein Steuerdumping zwischen den Ländern bei der Erbschaftsteuer ist doch absurd und unwürdig: Will Herr Söder etwa reiche Erblasser in ihrer letzten Lebensphase an den Tegernsee locken?" Bei der Grunderwerbsteuer sei Hamburg dagegen schon für Länderöffnungsklauseln, etwa für den familiären Ersterwerb oder für Sozialwohnungen.

Unionspolitiker drohen mit Kündigung des Finanzausgleichs

Zuvor hatten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und der Stuttgarter CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel eine Reform des Länderfinanzausgleichs gefordert. Bei einem gemeinsamen Auftritt in Berlin sprachen sie sich für zügige Verhandlungen über eine Neuordnung der Finanzbeziehungen und einen "Deckel" gegen eine Überlastung der Geberländer aus.

Wer­bung

Dabei verwiesen sie auch auf die Möglichkeit, dass die drei Länder den Finanzausgleich 2030 kündigen könnten. Wenn es bis dahin keine Lösung gebe, werde man das gemeinsam entscheiden müssen, sagte Söder. "Dann muss verhandelt werden und eine neue Lösung gefunden werden."/klm/DP/men