Handel in Moskau: So bewegt sich der RTS am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Moskau am ersten Tag der Woche.

Am Montag notiert der RTS um 15:00 Uhr via MICEX 1,79 Prozent fester bei 1.142,16 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 6,275 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,567 Prozent auf 1.128,46 Punkte an der Kurstafel, nach 1.122,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der RTS bei 1.146,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1.127,27 Punkten.

RTS-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der RTS erreichte vor einem Monat, am 20.10.2023, den Stand von 1.081,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der RTS einen Wert von 1.047,03 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, erreichte der RTS einen Stand von 1.147,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 18,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1.146,54 Punkten. Bei 900,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im RTS aktuell

Unter den Top-Aktien im RTS befinden sich aktuell Bashneft (+ 2,01 Prozent auf 2.210,00 RUB), Polymetal (+ 1,91 Prozent auf 539,20 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (+ 1,71 Prozent auf 0,80 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 1,65 Prozent auf 77,05 RUB) und Rostelecom PJSC (+ 1,64 Prozent auf 82,89 RUB). Unter Druck stehen im RTS derweil Mechel (-2,43 Prozent auf 319,88 RUB), Severstal (-1,38 Prozent auf 1.332,40 RUB), Novolipetsk Steel (-1,16 Prozent auf 188,12 RUB), Surgutneftegas Pref (-1,00 Prozent auf 58,41 RUB) und PIK (-0,71 Prozent auf 702,00 RUB).

RTS-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30.244.900.000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Yandex-Aktie mit 6,270 Mrd. Euro die dominierende Aktie im RTS.

Fundamentaldaten der RTS-Aktien im Blick

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die VTB Bank-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 52.244,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

