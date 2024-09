Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne

Index im Fokus

Der NASDAQ 100 bewegte sich heute kaum.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 19.972,61 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,113 Prozent tiefer bei 19.922,28 Punkten in den Handel, nach 19.944,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19.921,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.043,43 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,624 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19.720,87 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2024, den Stand von 19.701,13 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 25.09.2023, bei 14.768,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 20,72 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20.690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Constellation Energy (+ 3,70 Prozent auf 262,86 USD), Intel (+ 3,20 Prozent auf 23,54 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,34 Prozent auf 162,02 USD), Arm (+ 2,18 Prozent auf 146,43 USD) und NVIDIA (+ 2,18 Prozent auf 123,51 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Amgen (-5,46 Prozent auf 312,86 USD), Lucid (-3,93 Prozent auf 3,42 USD), CoStar Group (-3,46 Prozent auf 73,70 USD), Enphase Energy (-2,91 Prozent auf 113,29 USD) und DexCom (-2,81 Prozent auf 66,73 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 46.568.250 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,076 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Diamondback Energy-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

