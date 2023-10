Index-Performance im Blick

Handel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus

19.10.23 20:00 Uhr

Am Donnerstag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Werbung

Um 19:59 Uhr gibt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,17 Prozent auf 4.307,37 Punkte nach. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 38,275 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,133 Prozent fester bei 4.320,32 Punkten, nach 4.314,60 Punkten am Vortag. Das Tagestief des S&P 500 betrug 4.290,04 Punkte, das Tageshoch hingegen 4.339,54 Zähler. So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 0,806 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.09.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4.443,95 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, bei 4.565,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, lag der S&P 500 bei 3.695,16 Punkten. Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 12,64 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 4.607,07 Punkte. Bei 3.794,33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief. Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500 Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Netflix (+ 16,15 Prozent auf 402,11 USD), First Republic Bank (+ 11,11 Prozent auf 0,05 USD), SVB Financial Group (+ 11,11 Prozent auf 0,10 USD), AT&T (+ 7,93 Prozent auf 15,46 USD) und Union Pacific (+ 4,12 Prozent auf 214,40 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Genuine Parts (-11,38 Prozent auf 131,81 USD), Rollins (-9,91 Prozent auf 32,36 USD), Tesla (-9,33 Prozent auf 220,03 USD), Discover Financial Services (-8,34 Prozent auf 84,19 USD) und Blackstone (-6,92 Prozent auf 95,22 USD). S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 19.512.019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,627 Bio. Euro. Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf 2023 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Hanesbrands-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com