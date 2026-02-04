Handel in Wien: ATX sackt zum Handelsstart ab

Kursverlauf

Der ATX fällt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Freitag bewegt sich der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse 0,70 Prozent tiefer bei 5.597,46 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 166,732 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,023 Prozent leichter bei 5.635,76 Punkten in den Freitagshandel, nach 5.637,04 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5.637,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5.587,34 Einheiten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,121 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 5.415,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der ATX noch bei 4.767,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, stand der ATX noch bei 3.920,03 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,59 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5.755,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.314,88 Zählern markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 2,10 Prozent auf 60,65 EUR), EVN (+ 0,87 Prozent auf 29,15 EUR), PORR (+ 0,56 Prozent auf 35,80 EUR), Erste Group Bank (+ 0,38 Prozent auf 106,20 EUR) und Raiffeisen (+ 0,34 Prozent auf 41,66 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Andritz (-8,17 Prozent auf 69,70 EUR), CPI Europe (-1,13 Prozent auf 15,82 EUR), Lenzing (-1,09 Prozent auf 27,25 EUR), Vienna Insurance (-0,89 Prozent auf 67,00 EUR) und voestalpine (-0,86 Prozent auf 41,64 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Andritz-Aktie aufweisen. 31.451 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41,088 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 6,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 8,38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

