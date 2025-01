Handel in Zürich: SMI letztendlich mit grünem Vorzeichen

SMI-Marktbericht

Der SMI verzeichnete letztendlich Kursanstiege.

Am Donnerstag erhöhte sich der SMI via SIX schlussendlich um 0,59 Prozent auf 12.604,54 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,462 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,102 Prozent stärker bei 12.543,07 Punkten, nach 12.530,32 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12.615,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12.541,77 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 2,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11.600,90 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 30.10.2024, den Wert von 11.967,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11.443,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 8,44 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12.615,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11.570,13 Zählern registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,04 Prozent auf 590,80 CHF), Roche (+ 1,57 Prozent auf 285,20 CHF), Logitech (+ 1,48 Prozent auf 90,26 CHF), Alcon (+ 1,47 Prozent auf 84,06 CHF) und Richemont (+ 1,43 Prozent auf 177,15 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,84 Prozent auf 50,14 CHF), Swisscom (-0,67 Prozent auf 515,50 CHF), Zurich Insurance (-0,32 Prozent auf 556,80 CHF), Swiss Re (-0,11 Prozent auf 140,10 CHF) und UBS (-0,03 Prozent auf 32,39 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4.611.143 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 236,810 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net