Handel in Zürich: SPI fällt zurück

SPI-Performance im Blick

Der SPI zeigt sich am Nachmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 1,12 Prozent leichter bei 16.554,12 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,251 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,31 Prozent schwächer bei 16.521,84 Punkten in den Montagshandel, nach 16.741,25 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16.496,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 16.588,99 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat, am 03.01.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 15.518,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, stand der SPI bei 15.929,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der SPI mit 14.676,63 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 6,67 Prozent nach oben. Bei 16.867,77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 15.453,24 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Evolva (+ 4,66 Prozent auf 1,24 CHF), Edisun Power Europe (+ 3,94 Prozent auf 66,00 CHF), Montana Aerospace (+ 3,44 Prozent auf 16,82 CHF), Bellevue (+ 3,33 Prozent auf 13,95 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 2,30 Prozent auf 35,60 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen HOCHDORF (-25,58 Prozent auf 0,32 CHF), Julius Bär (-13,84 Prozent auf 55,40 CHF), Meyer Burger Technology (-11,99 Prozent auf 1,59 CHF), GAM (-9,55 Prozent auf 0,09 CHF) und ams-OSRAM (-7,36 Prozent auf 6,32 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.297.050 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 256,893 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,20 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

