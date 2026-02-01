DAX25.150 -0,4%Est506.149 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -1,2%Nas22.794 -0,4%Bitcoin55.706 -2,5%Euro1,1796 ±0,0%Öl72,25 +0,8%Gold5.195 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street uneins -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

'Handels-Bazooka' in US-Zollstreit für Merz nicht vom Tisch

23.02.26 15:45 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - 'Handels-Bazooka' in US-Zollstreit für Merz nicht vom Tisch Im Zollkonflikt mit den USA ist für Bundeskanzler Friedrich Merz auch die sogenannte Handels-Bazooka noch nicht vom Tisch. "Das ist ein Instrument, das man wirklich nur als letzte Option nutzen sollte", sagte der CDU-Chef bei der dpa-Chefredaktionskonferenz am Montag in Berlin. "Ich vertraue darauf, dass wir eine Möglichkeit finden, diese handelspolitischen Streitigkeiten ohne dieses Instrument zu beenden. Aber wenn es nötig ist, ist es nötig und dann bin ich der Letzte, der da Nein sagt."

Wer­bung

Als "Handels-Bazooka" wird ein EU-Gesetz zur Abwehr wirtschaftlicher Nötigung bezeichnet. Es ermöglicht der EU Gegenmaßnahmen wie Zölle und Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, wenn wirtschaftlicher Druck ausgeübt wird, um politische Entscheidungen zu erzwingen.

Merz geht davon aus, dass das Zollabkommen zwischen der EU und den USA angesichts der neusten Entwicklung erst einmal nicht beschlossen wird. "Das Europäische Parlament wird ja diese Woche noch mal aussetzen die Ratifikation des Abkommens", sagte er. Das sei zwar "keine gute Entscheidung, aber eine notwendige Entscheidung vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten".

Er werde dem US-Präsidenten Donald Trump bei seinem anstehenden Besuch deutlich machen: "Wenn wir zur Stabilität unserer Beziehungen beitragen wollen und nicht zuletzt auch der Industrie auf beiden Seiten des Atlantiks einen Gefallen tun wollen, dann sollten wir diese Unsicherheiten möglichst schnell beenden."/tam/DP/jha