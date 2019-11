Dialog Semiconductor-Aktie gibt ab: Kursverluste in Fernost

GO

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX tief im Minus -- Kein Testat für singapurische Wirecard-Tochter -- Lufthansa-Schlichtung geplatzt -- Rheinmetall, Daimler, Uber, Merck im Fokus

Chipwerte schwächeln nach Kursrutschen bei Samsung und Hynix. Alibaba will bei Börsengang in Hongkong 11 Milliarden Dollar einnehmen. Tesla-Investition dürfte Fachkräftemangel in Berlin noch verschärfen. Tiefrote Zahlen und kleine Fortschritte bei Vapiano. Kingfisher-Aktien brechen nach enttäuschenden Umsatzzahlen ein.