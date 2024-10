Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 254,30 EUR.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 254,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 253,80 EUR. Bei 256,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 28.929 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (261,20 EUR) erklomm das Papier am 05.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,71 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.11.2023 Kursverluste bis auf 196,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 22,83 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,57 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 266,67 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,94 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,80 Mrd. EUR – ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 11.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 19,12 EUR je Aktie aus.

