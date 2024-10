Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag verlustreich

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 255,70 EUR.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 255,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 255,70 EUR ab. Bei 256,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.067 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 261,20 EUR markierte der Titel am 05.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,15 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.11.2023 bei 196,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,25 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,57 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 266,67 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 6,80 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,09 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

