Hannover Rück Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Hannover Rück

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 230,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 4,2 Prozent im Minus bei 230,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 227,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 240,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 123.404 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 10,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 184,35 EUR fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 20,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,50 EUR je Hannover Rück-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 246,44 EUR an.

Am 14.05.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 4,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,02 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,53 Mrd. EUR gegenüber 6,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

