Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Dienstagmittag ein

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 02.08.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 136,65 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 136,20 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 138,30 EUR. Zuletzt wechselten 18.529 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 181,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 23.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 131,35 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 173,09 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 04.05.2022 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 2,54 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.333,43 EUR umgesetzt, gegenüber 7.803,19 EUR im Vorjahreszeitraum.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2022 11,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Munich Re-Aktie leichter: Laut Munich Re im ersten Halbjahr 65 Milliarden Dollar Schäden durch Naturkatastrophen

Apple-Aktie, LVMH-Aktie, Nestlé-Aktie & Co: Mit Stärke durch die Krise - 10 Gewinner-Titel mit hervorragenden Bilanzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück