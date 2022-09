Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 2,1 Prozent auf 150,55 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 150,95 EUR. Bei 148,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.551 Hannover Rück-Aktien.

Bei 181,70 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 14,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 173,95 EUR.

Am 04.08.2022 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,02 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 8.008,90 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.655,30 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.11.2023 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

