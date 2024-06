Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 232,80 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 232,80 EUR. Bei 234,10 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 231,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 53.839 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. 10,22 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 184,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 26,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,96 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 245,33 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 14.05.2024. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,45 Mrd. EUR eingefahren.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

