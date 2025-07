Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag fester

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 269,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:05 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 269,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.335 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Gewinne von 8,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR ab. Abschläge von 22,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,21 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 299,88 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,98 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,45 Prozent auf 7,62 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

