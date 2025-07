Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 268,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 268,00 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 268,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 266,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.679 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 9,18 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 28,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,21 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 299,88 EUR.

Am 13.05.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,63 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,62 Mrd. EUR – ein Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Erste Schätzungen: Hannover Rück stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient