Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag fester

29.07.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 268,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Bei 269,00 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 266,40 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.655 Stück gehandelt. Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 8,94 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Abschläge von 22,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,21 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 299,88 EUR aus. Hannover Rück veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,63 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,62 Mrd. EUR – ein Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte. Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,07 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie Erste Schätzungen: Hannover Rück stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren eingefahren DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient

