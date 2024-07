Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag kaum verändert

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 230,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 230,50 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 230,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 230,40 EUR. Bei 230,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.295 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 256,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 11,32 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 184,35 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 20,02 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,50 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 246,44 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,55 EUR fest.

