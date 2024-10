Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 249,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 249,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 250,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 247,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.193 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 261,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,61 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.11.2023 auf bis zu 196,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,57 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 266,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 5,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,94 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,80 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 präsentieren. Am 10.11.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,09 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

3. Quartal 2024: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal

Hannover Rück-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

DAX aktuell: DAX zeigt sich schwächer