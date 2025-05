Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück reagiert am Montagvormittag positiv

Kurs der Hannover Rück

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 285,20 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 285,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 285,20 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 284,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 2.882 Stück.

Am 02.05.2025 markierte das Papier bei 285,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 0,21 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,75 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,50 EUR aus.

Hannover Rück gewährte am 13.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,53 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 11.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,25 EUR fest.

