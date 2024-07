Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 233,80 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 233,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 234,40 EUR aus. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 233,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 233,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 603 Hannover Rück-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR. 9,75 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 21,15 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,50 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 246,44 EUR.

Am 14.05.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 6,53 Mrd. EUR gegenüber 6,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

