Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 278,80 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 278,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 278,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 279,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 762 Hannover Rück-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 4,72 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 208,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 25,07 Prozent wieder erreichen.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,09 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 299,50 EUR angegeben.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,63 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 7,62 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 20,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

