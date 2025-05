Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 279,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 280,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 280,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.570 Hannover Rück-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Bei 208,90 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,29 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,09 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 299,50 EUR.

Hannover Rück gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,98 EUR, nach 4,63 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 7,62 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Hannover Rück dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,89 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

