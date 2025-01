Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag stärker

Hannover Rück im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 251,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 251,70 EUR. Bei 250,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.182 Hannover Rück-Aktien.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 265,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 5,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 16,87 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 272,57 EUR.

Am 11.11.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 5,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,64 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,53 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt nachmittags ab