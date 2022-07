Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 08.07.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 138,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 137,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 139,15 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 65.654 Aktien.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 24,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 131,35 EUR am 23.06.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 5,14 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 177,67 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,54 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 9.333,43 EUR gegenüber 7.803,19 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 10.08.2023 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,01 EUR fest.

